Российский «Ланцет» точным ударом уничтожил САУ Krab в Сумской области

Министерство обороны России продемонстрировало кадры с уничтожением 155-мм самоходной артиллерийской установки Krab польского производства. Удар по технике ВСУ был нанесен с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» в Сумской области.

Средства воздушной разведки в лесополосе зафиксировали движение САУ с расчетом внутри. После анализа разведданных было принято решение о ее поражении. Барражирующий боеприпас «Ланцет» был направлен на цель и поразил установку прямым попаданием, что зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

Барражирующий боеприпас «Ланцет» активно применяется в зоне СВО для поражения артиллерии, бронетехники и укреплений ВСУ. Дрон-камикадзе способен находить и уничтожать цели с высокой точностью.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.