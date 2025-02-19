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Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев

Накануне на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде Келлог провел встречу с руководством Евросоюза в Брюсселе.
Владимир Рубанов 2025-02-19 11:07:13
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. На железнодорожном вокзале его встретила посол США Бриджит Бринк.

Специальный представитель Дональда Трампа будет контактировать с Киевом и Европой по теме урегулирования конфликта, сообщил накануне помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, для переговоров с Россией Вашингтон выделит отдельного человека или группу представителей.

Накануне на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде Келлог провел встречу с руководством Евросоюза в Брюсселе. Ожидается, что его визит в Киев продлится не один день.

#Украина #сша #Дональд Трамп #евросоюз #переговоры #Юрий Ушаков #Кит Келлог
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