Офицер ВСУ лишь после сдачи в плен узнал, что попал в Курскую область

Офицер Вооруженных сил Украины Игорь Боронило, направленный для выполнения боевых задач, оказался на территории Курской области, о чем узнал только после того, как сдался в плен российским военнослужащим. Об этом он рассказал в видеоинтервью, опубликованном Министерством обороны России.

По словам Боронило, он не получил никаких четких указаний перед отправкой на позицию. Командование назначило его на новую должность, но личного состава и техники не показывало. После этого украинец приехал к комбату, который показал на карте, куда ему нужно следовать для получения дальнейших распоряжений.

«Нас завели, когда выходили из посадки, я говорю: "Что за ров?" Проводник ответил: "Это противотанковый ров, ничего страшного, сейчас перемахнем, там ваша позиция". Я узнал, что мы в Курской области уже после того, как мы сдались. Мне сказали: "Вы в Курской области, на территории России"», - рассказал пленный.

Боронило отметил, что перед этим украинским военнослужащим приказали окапываться, но даже лопат у них не было. Они нашли яму, засыпали ее ветками и скрывались там три дня. Кроме того, он слышал переговоры между комбатом и проводником группы саперов, которым приказали выйти на позиции. Однако саперы отказались выполнять приказ.

«Комбат, позывной Сомали, приказал их расстрелять за неповиновение. Что с ними дальше было, я не знаю», - рассказал Боронило.

Ранее другой попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Алексей Ященко признался, что его мобилизовали, несмотря на глухоту на одно ухо.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.