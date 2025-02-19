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На «золотые визы» в России подали граждане США, Китая и Ирана

Всего было одобрено 23 обращения.
Владимир Рубанов 2025-02-19 10:30:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За два года действия программы «золотых виз» в России за ними обратились 40 иностранных инвесторов, сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Эта программа позволяет получить вид на жительство по упрощенной схеме. С начала действия в январе 2023 года она привлекла в экономику РФ 2,66 млрд рублей. Всего было одобрено 23 обращения.

За российскими «золотыми визами» обратились граждане 14 стран. Среди них - инвесторы из Китая, США, Турции, ФРГ, Южной Кореи, Грузии, Сербии, Алжира, Израиля, Ирана, Хорватии, Монголии, Узбекистана и Азербайджана.

Количество обращений распределилось следующим образом: 24 - в 2023 году, 14 - в 2024 году и два - в начале 2025 года. Большинство из них связаны с инвестициями в российские компании (21), в то время как девять были от инвесторов, зарегистрированных как юридические лица и работающих более двух лет, и семь - от владельцев недвижимости стоимостью от 20 до 50 млн рублей.

Перед ее началом Минэкономразвития ожидало привлечь 12 млрд рублей в первый год. Но даже при текущих результатах эксперты оценивают старт как успешный, учитывая геополитические и санкционные факторы.

Для получения «золотой визы» инвесторы должны соответствовать определенным критериям. Среди них - вложение минимум 15 млн рублей в социальные проекты или 30 млн рублей в компанию, открытие юрлица с определенным уровнем налоговых отчислений или покупка недвижимости с конкретными условиями по стоимости и обременениям.

#Китай #в стране и мире #сша #Иран #Инвестиции #минэкономразвития #вид на жительство #инвесторы #золотые визы
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