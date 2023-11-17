Два десятка иностранцев обратились за российской «золотой визой»

Программа запущена в 2023 году, пока ни одного такого ВНЖ не выдано.

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Иностранцы подали более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства в России - так называемых «золотых виз», сообщил «Известиям» замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Обращения поступили от граждан США, Германии, Китая, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран. В министерстве рассмотрели большую часть этих заявлений и направили положительные заключения в МВД.

Сумма инвестиций, которую предполагает выдача этих виз, превысила 1,2 млрд руб. Это начальная сумма, поскольку при обращениях указывается необходимый по закону минимум. Процедура оформления «золотых виз» занимает около четырех месяцев.

Упрощенное получение российского вида на жительство в обмен на инвестиции предполагает вложения со стороны иностранца в социально значимые проекты (15 млн руб.), в российские юридические лица (30 млн руб.). Соискатель может открыть собственное юридическое лицо, которое покажет минимум 4 млн руб. налогов и взносов в год.

В условия получения «золотой визы» входит покупка недвижимости на определенную сумму в зависимости от региона России. Программа запущена в 2023 году, пока ни одного такого ВНЖ не выдано.