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БПЛА с 90-кратным зумом навел артиллерию на замаскированный объект ВСУ

Артиллеристы нанесли удар по объектам ВСУ с помощью беспилотника «Мерлин».
Павел Кольцов 2025-02-19 11:21:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Беспилотный летательный аппарат «Мерлин» стал важным инструментом в разведке и целеуказании для ударов по целям. Этот БПЛА способен выявлять даже тщательно замаскированные объекты, обеспечивая работу самых дальнобойных средств поражения. О том, как российские артиллеристы применяют беспилотник на Краснолиманском направлении, рассказал наш корреспондент Павел Кольцов.

Размах крыльев «Мерлина» составляет пять метров, а воздухе он может находиться до 10 часов. Но главное - мощная камера с 90-кратным увеличением. Она универсальна как для дневной, так для и ночной работы, так как имеет тепловизионный режим.

«С 4 000 метров кажется, что можно даже прочитать SMS на телефоне у противника. Камера универсальна - работает и днем и ночью», - отметил оператор полезной нагрузки БПЛА с позывным Шеф.

Операторы «Мерлина» выявляют скопления техники, огневые позиции и даже объекты с высокой степенью маскировки. Так, в одном из недавних эпизодов расчет беспилотника обнаружил миномет ВСУ, замаскированный подвижной крышкой. Обнаруженная цель была немедленно поражена.

Благодаря высокой разрешающей способности камеры разведчики могут корректировать удары в режиме реального времени, увеличивая их точность. В одном из эпизодов обнаруженная колонна техники была поражена двойным ударом с минимальным интервалом, что не оставило противнику шансов на спасение.

В условиях активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы «Мерлин» может вернуться обратно без стандартных каналов связи.

«Куда оператор направляет свою камеру, в том направлении и летит самолет. Когда канал управления нам сбивают, мы возвращаемся в безопасную зону именно по камере», - объяснил командир расчета БПЛА с позывным Физрук.

«Мерлин» способен повысить точность и оперативность нанесения ударов, а также помогает минимизировать потери среди штурмовых подразделений. Сочетание новейших технических средств и проверенного временем вооружения позволяет развивать наступление на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #ВСУ #наш эксклюзив #Мерлин #Дроноводы
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