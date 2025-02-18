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Пять БПЛА сбили над Белгородской и Воронежской областями

Четыре беспилотника были нейтрализованы над территорией Воронежской области.
2025-02-18 07:39:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ночь на 18 февраля 2025 года дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.

Четыре беспилотника были нейтрализованы над территорией Воронежской области и еще один - над Белгородской.

Накануне ночью ПВО отбили массированный налет украинских БПЛА. В нескольких регионах России, а также над Черным и Азовским морями было перехвачено и сбито 90 беспилотников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Украина #Воронежская область #белгородская область #ВСУ
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