Пять БПЛА сбили над Белгородской и Воронежской областями

В ночь на 18 февраля 2025 года дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.

Четыре беспилотника были нейтрализованы над территорией Воронежской области и еще один - над Белгородской.

Накануне ночью ПВО отбили массированный налет украинских БПЛА. В нескольких регионах России, а также над Черным и Азовским морями было перехвачено и сбито 90 беспилотников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.