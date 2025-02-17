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Над регионами РФ перехватили и уничтожили 90 украинских БПЛА

Над акваторией Азовского моря сбита управляемая ракета «Нептун-МД».
2025-02-17 07:17:18
© Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на территории России. В ночь на понедельник успешно перехвачено и уничтожено 90 украинских БПЛА.

По данным Минобороны России, над акваторией Азовского моря обезврежено 38 БПЛА. В Краснодарском крае нейтрализовано 24 беспилотника, 15 - в Крыму, еще семь - над Черным морем.

В Курской и Ростовской областях сбито и перехвачено по два украинских дрона, в Брянской и Белгородской - по одному.

Кроме того, над акваторией Азовского моря уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники
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