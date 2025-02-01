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Москва и Дубай стали самыми популярными направлениями у россиян в январе

Среди российских городов в первую тройку также попали Санкт-Петербург и Сочи.
Никита Матосов 2025-02-01 08:22:11
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Аналитики сервиса для планирования путешествий изучили данные по бронированию отелей за январь и поделились результатами исследования с RT.

Согласно исследованию, лидером среди российских городов оказалась Москва, на долю которой пришлось 23,2% всех бронирований. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 13,2%, а замкнул тройку лидеров Сочи, куда отправились отдыхать 8,2% путешественников.

«В десятке наиболее востребованных городов также оказались Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Новосибирск», - говорится в сообщении.

Самым популярным зарубежным направлением в январе стал Дубай, который привлек 6,9% туристов. Следом за ним расположились Стамбул (6,8%) и Бангкок (4%). Кроме того, в топ-10 вошли Минск, Паттайя, Ереван, Париж, Шанхай, Абу-Даби и Тбилиси.

Ранее заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что с января по ноябрь 2024 года российские и зарубежные туристы совершили почти 80 миллионов путешествий по России. Он также подчеркнул, что в настоящее время растет количество иностранных туристов, посещающих нашу страну. Традиционно самыми популярными направлениями остаются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

#Москва #Россия #в стране и мире #Санкт-Петербург #путешествия #Туристы #дубай #январь #турпоток
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