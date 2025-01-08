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В 2024 году туристы совершили рекордное число поездок по России

Наблюдается повышенный интерес к путешествиям по РФ у иностранных гостей.
Виктория Бокий 2025-01-08 15:02:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С января по ноябрь 2024 года россияне и иностранцы совершили по России почти 80 млн турпоездок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Такой показатель говорит о повышенном интересе к путешествиям по России среди россиян и иностранных гостей.

«Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя (за 23 года)», - говорится в сообщении на сайте Правительства России.

Вице-премьер РФ также подчеркнул, что увеличивается поток туристов из-за рубежа. Так, в Хабаровском крае количество поездок иностранцев выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморье – на 112%. Большая часть из них - приезжие из Китая.

Традиционно в лидерах по количеству туристов Москва (11,1 млн турпоездок), Краснодарский край (9,4 млн) и Санкт-Петербург (5,8 млн). В региональных лидерах – Московская, Свердловская, Тюменская, Ростовская области, Татарстан, Крым и Ставропольский край.

#Россия #в стране и мире #путешествия #Туристы #Дмитрий Чернышенко #турпоток
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