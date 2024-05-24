Президент Аргентины заявил, что он самый популярный политик в мире

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что является самым популярным политиком в мире. Об этом он заявил в интервью телеканалу LN+.

По его словам, большинство аргентинских политиков мелкие, не обладают международным блеском.

«Достаточно вспомнить выступление (на заседании Всемирного экономического форума - Прим.ред.) в Давосе, выступление на Конференции консервативных политических действий, обложку Time. Любое мое появление - сенсация. На самом деле я самый популярный политик в мире», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что в ходе своего выступления на ВЭФ, аргентинский лидер заявил, что страны Запада отказались от свободы ради социалистической повестки.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины назвали клеветой высказывания главы испанского Минтранса Оскара Пуэнте о том, что Милей употребляет некие вещества.