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Политик Мерц: ФРГ однажды стоит попытаться наладить отношения с Россией

Кандидат в канцлеры Германии заявил, что Россия исторически и культурно является европейской страной.
Ирина Егорова 2025-02-18 23:31:40
© Фото: IMAGOChristoph Hardt Globallookpress

Германии однажды придется попытаться наладить хорошие отношения с Россией. К этому призвал кандидат на пост канцлера ФРГ от «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц, сообщает RT.

Немецкий политик заявил, что Россия исторически и культурно является европейской страной.

«Нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — подчеркнул Мерц.

Фридрих Мерц известен тем, что яро выступает за поставки оружия Киеву, в том числе дальнобойных ракет. Также он призывал снять все ограничения на удары вглубь России. Мерц неоднократно критиковал правительство Олафа Шольца за отсутствие стратегического видения в отношении Украины.

#Россия #в стране и мире #Германия #Фридрих Мерц #отношения
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