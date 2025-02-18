Германии однажды придется попытаться наладить хорошие отношения с Россией. К этому призвал кандидат на пост канцлера ФРГ от «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц, сообщает RT.

Немецкий политик заявил, что Россия исторически и культурно является европейской страной.

«Нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — подчеркнул Мерц.

Фридрих Мерц известен тем, что яро выступает за поставки оружия Киеву, в том числе дальнобойных ракет. Также он призывал снять все ограничения на удары вглубь России. Мерц неоднократно критиковал правительство Олафа Шольца за отсутствие стратегического видения в отношении Украины.