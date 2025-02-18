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Лавров: появление войск стран НАТО на Украине неприемлемо

Российскую позицию донесли до американской делегации в ходе переговоров в Эр-Рияде.
Сергей Лебедев 2025-02-18 17:20:10
© Фото: Cristel, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Для России неприемлемо появление на Украине вооруженных сил стран-членов НАТО. При этом не имеет значения, под каким флагом они будут. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, эту позицию донесли до американской делегации в ходе переговоров в Эр-Рияде.

«Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам неприемлемо», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, сегодня в столице Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Одной из главных тем встречи представителей двух стран стало урегулирование украинского конфликта.

Сергей Лавров отметил, что стороны согласовали скорое создание переговорного процесса по Украине.

#в стране и мире #войска #Украина #Сергей Лавров #НАТО #МИД РФ
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