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Краснодарские власти сообщили о массированной атаке дронов ВСУ

В результате падения обломков повреждены 12 домов, во многих выбиты окна.
Ян Брацкий 2025-02-17 04:20:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Киевский режим совершил массированную атаку БПЛА на территории Краснодарского края. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.  

«В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов - в основном выбиты окна», - написал он в своем Telegram-канале.

В результате атаки пострадала женщина. Прибывшие на место происшествия медики оказали ей всю необходимую помощь.

В местах падения обломков сбитых украинских дронов работают представители всех специальных служб.

Жильцам разрушенных и поврежденных домов помогут с их восстановлением, пообещала Кондратьев.

#Краснодарский край #бпла #дроны #Кубань #Кондратьев
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