Краснодарские власти сообщили о массированной атаке дронов ВСУ

Киевский режим совершил массированную атаку БПЛА на территории Краснодарского края. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов - в основном выбиты окна», - написал он в своем Telegram-канале.

В результате атаки пострадала женщина. Прибывшие на место происшествия медики оказали ей всю необходимую помощь.

В местах падения обломков сбитых украинских дронов работают представители всех специальных служб.

Жильцам разрушенных и поврежденных домов помогут с их восстановлением, пообещала Кондратьев.