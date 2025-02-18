Госдеп: встречи в Эр-Рияде недостаточно для установления прочного мира

Одного телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов, а также сегодняшних переговоров в Эр-Рияде недостаточно для установления «прочного мира». Такое заявление сделала представитель американского Государственного департамента Тэмми Брюс. По ее словам, сторонам уже удалось сделать важный шаг вперед.

«Одного телефонного звонка и последующей встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед», - цитирует ее слова Reuters.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры РФ и США в Эр-Рияде нельзя назвать перезагрузкой двусторонних отношений. Однако сегодня, отметил он, было положено начало для уважительного и равноправного диалога.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков также отметил, что пока трудно говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона.