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Госдеп: встречи в Эр-Рияде недостаточно для установления прочного мира

Представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что России и США удалось сделать важный шаг вперед.
Сергей Лебедев 2025-02-18 16:40:27
© Фото: Freddie Everett, Us State, Global Look Press

Одного телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов, а также сегодняшних переговоров в Эр-Рияде недостаточно для установления «прочного мира». Такое заявление сделала представитель американского Государственного департамента Тэмми Брюс. По ее словам, сторонам уже удалось сделать важный шаг вперед.

«Одного телефонного звонка и последующей встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед», - цитирует ее слова Reuters.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры РФ и США в Эр-Рияде нельзя назвать перезагрузкой двусторонних отношений. Однако сегодня, отметил он, было положено начало для уважительного и равноправного диалога.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков также отметил, что пока трудно говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона.

#Россия #сша #Саудовская Аравия #переговоры #Эр-Рияд #Тэмми Брюс
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