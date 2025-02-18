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Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Главу МИД РФ принял председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Сергей Лебедев 2025-02-18 16:13:36
© Фото: МИД России © Видео: ТРК «Звезда»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в Эр-Рияде провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. Детали разговора во внешнеполитическом ведомстве не уточнили.

«С.В. Лавров был принят наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом», - сказано в официальном заявлении министерства.

Напомним, сегодня днем в Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США. Они продолжались около пяти часов. По их итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», но пока трудно говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона.

Юрий Ушаков также сообщил, что Россия и США договорились уважать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересованы обе стороны.

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #сша #Саудовская Аравия #переговоры #наследный принц
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