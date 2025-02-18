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Боевики ВСУ не пережили удар «Солнцепека» в Харьковской области

Врага уничтожили термобарическими боеприпасами, несмотря на то что он занял укрытия.
2025-02-18 17:02:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о том, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил скопление боевиков ВСУ в укреплениях на территории Харьковской области. 

Боевиков обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий. Неприятель находился в укрытиях. Проанализировав разведданные, военнослужащие привлекли к делу расчет «Солнцепека».

Российское оборонное ведомство отметило, что уничтожение укрытий с живой силой врага фиксировалось в режиме реального времени средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось, что «Тосочка» уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Военнослужащие применили термобарические снаряды. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #тос-1а #Солнцепек
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