Минобороны России сообщает о том, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил скопление боевиков ВСУ в укреплениях на территории Харьковской области.

Боевиков обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий. Неприятель находился в укрытиях. Проанализировав разведданные, военнослужащие привлекли к делу расчет «Солнцепека».

Российское оборонное ведомство отметило, что уничтожение укрытий с живой силой врага фиксировалось в режиме реального времени средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось, что «Тосочка» уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Военнослужащие применили термобарические снаряды.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.