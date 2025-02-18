Лавров: США предлагали ввести мораторий на атаки на энергообъекты РФ и Украины

США предлагали ввести мораторий на атаки на энергетические объекты РФ и Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Российская сторона объяснила, что не атакует гражданские объекты на украинской территории. ВС РФ наносят удары только по объектам, которые обслуживают ВСУ, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

«Наши американские коллеги говорили, может быть, ввести какой-то мораторий на нападение на энергетические объекты. Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины», - отметил Лавров.

В столице Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры высокого уровня, направленные на обсуждение путей урегулирования конфликта на Украине. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию возглавили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. В переговорах также принял участие глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект обсуждений.

Главной темой встречи была выработка механизмов для начала переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. В рамках переговоров также обсуждалась подготовка встречи президентов России и США, однако конкретные даты пока не определены. Встреча в Эр-Рияде стала важным шагом к восстановлению российско-американских отношений и урегулированию ситуации на Украине.