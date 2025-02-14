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Пленный заявил, что его мобилизовали, несмотря на глухоту на одно ухо

На передовой Алексей Ященко получил ранение, но так и не дождался эвакуации от украинского командования целый месяц.
2025-02-14 13:07:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Алексей Ященко признался, что его мобилизовали, несмотря на глухоту на одно ухо. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

Ященко отметил, что сотрудники ТЦК поймали его 5 сентября, а 12-го уже отправили на обучение. 

«Одно ухо не слышит вообще, только одним. Я думал, спишут, а врач сказал: "Я тоже с одним ухом, так что все нормально"», - сказал Ященко.

По словам Алексея Ященко, он получил ранение, но так и не дождался ротации или эвакуации целый месяц. После этого Ященко сдался в плен бойцам группировки войск «Север».

Также он сообщил, что украинское командование запретило эвакуацию, заявив, что надо сидеть до последнего и пригрозив расстрелом за самовольный отход. При этом в итоге боевики вместе с Алексеем Ященко все равно попробовали прорваться ночью, но наткнулись на российских солдат, и в итоге сдались - все восемь человек. 

Пленный подчеркнул, что российские военнослужащие оказали ему медпомощь и накормили. Он отметил нормальное отношение и сытную кормежку. Ященко констатировал, что лучше оказаться в российским плену, чем погибнуть и оставить детей сиротами, а жену вдовой.

Ранее другой пленный, Петр Полинкевич, рассказал о сообщил о том, что в штурмовой бригаде ВСУ среди других боевиков служат и несовершеннолетние. Он уточнил, что речь идет конкретно о 25-й отдельной штурмовой бригаде и детдомовских 16-летних подростках.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #пленный #Украинские боевики #Алексей Ященко
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