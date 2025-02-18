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Слуцкий: решить все проблемы за один день в Эр-Рияде не получится

Парламентарий рассчитывает, что российская делегация вернется из Саудовской Аравии с высоким результатом.
Сергей Лебедев 2025-02-18 15:38:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Решить все проблемы за один день в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде не получится. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, не нужно требовать от наших переговорщиков невозможного.

«За один день не решишь те застарелые противоречия, которые накопились за несколько лет. Многие из них искусственные, созданные из воздуха окружением Байдена и им самим», - подчеркнул депутат.

Парламентарий рассчитывает, что российская делегация вернется с высоким результатом. По словам Леонида Слуцкого, отношения между РФ и США уже сдвинулись с нуля и движутся медленно, но верно.

Напомним, сегодня в столице Саудовской Аравии прошла встреча представителей России и Соединенных Штатов. Переговорный процесс длился более четырех часов.

#Россия #сша #Саудовская Аравия #переговоры #Эр-Рияд #наш эксклюзив #леонид слуцкий
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