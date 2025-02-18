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ГД приняла закон о продлении материнского капитала до конца 2030 года

Предполагается, что право на материнский капитал получат еще около пяти миллионов семей.
Сергей Лебедев 2025-02-18 15:02:12
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Государственная дума Российской Федерации во вторник приняла закон о продлении программы материнского капитала. Она, согласно одобренному документу, будет действовать еще пять лет - до 31 декабря 2030 года.

«После принятия закона еще около пяти миллионов семей получат право на материнский капитал», - отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Напомним, продлить программу материнского капитала предложил президент России Владимир Путин. С этой инициативой он выступил в ходе послания Федеральному собранию в феврале прошлого года. В конце минувшего декабря соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 1 февраля увеличится размер материнского капитала. Выплата вырастет на уровень реальной годовой инфляции.

#Россия #РФ #Вячеслав Володин #госдума #закон #материнский капитал #выплата
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