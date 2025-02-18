ГД приняла закон о продлении материнского капитала до конца 2030 года

Государственная дума Российской Федерации во вторник приняла закон о продлении программы материнского капитала. Она, согласно одобренному документу, будет действовать еще пять лет - до 31 декабря 2030 года.

«После принятия закона еще около пяти миллионов семей получат право на материнский капитал», - отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Напомним, продлить программу материнского капитала предложил президент России Владимир Путин. С этой инициативой он выступил в ходе послания Федеральному собранию в феврале прошлого года. В конце минувшего декабря соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 1 февраля увеличится размер материнского капитала. Выплата вырастет на уровень реальной годовой инфляции.