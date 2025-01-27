В Госдуме разъяснили, как вырастет материнский капитал с 1 февраля

Рост маткапитала в России будет зависеть от годовой инфляции. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, индексация пройдет в зависимости от уровня реальной годовой инфляции. Ее показатель, по данным Росстата, составляет 9,52%.

«Можно отметить, что, к примеру, материнский капитал на первого ребенка по прогнозному значению составил бы 676 тысяч рублей. Теперь эта сумма выросла до 690 тысяч», - уточнила Бессараб.

Депутат добавила, что в случае, если в семье появился второй ребенок, а за первого не получали выплаты, пособие может составить больше 912 тысяч рублей вместо 894 тысяч. Бессараб подчеркнула, что в бюджете страны предусмотрены эти выплаты.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России на 9,5% проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий. О распоряжении сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.