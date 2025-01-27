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В Госдуме разъяснили, как вырастет материнский капитал с 1 февраля

По словам депутата Бессараб, маткапитал на первого ребенка составит 690 тысяч рублей.
Глеб Владовский 2025-01-27 15:13:14
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Рост маткапитала в России будет зависеть от годовой инфляции. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, индексация пройдет в зависимости от уровня реальной годовой инфляции. Ее показатель, по данным Росстата, составляет 9,52%.

«Можно отметить, что, к примеру, материнский капитал на первого ребенка по прогнозному значению составил бы 676 тысяч рублей. Теперь эта сумма выросла до 690 тысяч», - уточнила Бессараб.

Депутат добавила, что в случае, если в семье появился второй ребенок, а за первого не получали выплаты, пособие может составить больше 912 тысяч рублей вместо 894 тысяч. Бессараб подчеркнула, что в бюджете страны предусмотрены эти выплаты.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России на 9,5% проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий. О распоряжении сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

#Госдума РФ #индексация #наш эксклюзив #материнский капитал #Светлана Бессараб #маткапиал
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