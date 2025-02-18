Белоусов ускорил получение компенсации за выполнение задач без отдыха

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ, ускоряющий получение военнослужащими получение денежной компенсации за выполнение задач без ограничений продолжительности служебного времени. Об этом сообщает МО РФ.

За выполнение задач в таких условиях военнослужащим полагается денежная компенсация или дополнительные дни отдыха. Но ранее денежную компенсацию можно было получить, лишь завершив выполнение задач и вернувшись из командировки в пункт постоянной дислокации.

Теперь же, в соответствии с изменениями, военнослужащий по контракту сможет получать эту денежную компенсацию каждый месяц - одновременно с денежным довольствием. Ждать окончания командировки и завершения выполнения задач более не надо.

Ранее Белоусов поблагодарил российских военнослужащих, освобождавших населенный пункт Дачное. Это было командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.