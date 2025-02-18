Академия РВСН открыла двери для будущих курсантов

В Военной академии РВСН им. Петра Великого прошел День открытых дверей. В учебном заведении побывал наш корреспондент Александр Бирюков.

Современные технологии, передовое оборудование и высочайший уровень подготовки - Академия ракетных войск имени Петра Великого открыла свои двери для будущих абитуриентов и их родителей. Гости смогли познакомиться с курсантами и преподавателями, а также увидеть уникальные экспонаты, связанные с историей и развитием ракетной техники.

«Это действительно то время, когда не по компьютеру, не по каким-то видеосюжетам, можно условно говоря, руками все это ощутить, посмотреть, поспрашивать», - отметил начальник учебно-методического отдела академии полковник Андрей Мосиенко.

Среди будущих абитуриентов сегодня и те, кто пришел вместе со своими вторыми половинками. Для таких пар поступление в академию - это не только шаг к новой профессии, но и возможность вместе строить будущее.

«Мы приехали из Белгородской области, хотим вместе поступить в вуз», - поделились своими планами Василий и Мария Коваленко.

Для многих родителей день открытых дверей стал подтверждением того, что их дети выбрали достойный путь.

«Когда мой сын еще был маленький, я всегда мечтала, чтобы он стал военным. И всячески старалась ему рассказать, на картинках показать. И сегодня я честно вам скажу, что горжусь, что я вступила на землю этой прекрасной академии», - рассказала Ирина Шеянова, мать одного из будущих курсантов.

Всего день открытых дверей в Академии посетило свыше шестисот человек. Среди желающих поступить не только юноши, но и девушки.

«Я считаю, что это очень интересно, будущее будет очень хорошее. Есть много возможностей куда дальше пойти», - поделилась своим мнением кадет Кира Курдина.

День открытых дверей завершился, но для абитуриентов впереди еще одно важное испытание - вступительные экзамены. Однако уже сейчас ясно: те, кто поступит в Академию ракетных войск, станут частью элиты вооруженных сил России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.