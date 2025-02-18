Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась

Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отмечается, что сейчас делегации перешли к рабочему ланчу.

После перерыва на ланч российская и американская стороны вернутся за стол переговоров, и начнется завершающая сессия.

Напомним, что сегодня в 10.30 по московскому времени начались российско-американские переговоры, которые проходят в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии - Дирия в комплексе Альбасатин.

Россию представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а США - госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.