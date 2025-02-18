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Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась

Стороны перешли к рабочему ланчу.
Виктория Бокий 2025-02-18 14:18:51
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram

Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Отмечается, что сейчас делегации перешли к рабочему ланчу. 

После перерыва на ланч российская и американская стороны вернутся за стол переговоров, и начнется завершающая сессия. 

Напомним, что сегодня в 10.30 по московскому времени начались российско-американские переговоры, которые проходят в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии - Дирия в комплексе Альбасатин.

Россию представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а США - госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

#Россия #сша #переговоры #Эр-Рияд
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