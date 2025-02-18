ВС РФ уничтожили танк Leopard в ходе боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка Leopard германского производства на Курском направлении.

Помимо этого, отмечено, что ВСУ за сутки боев на этом направлении потеряли более 220 военнослужащих. Российским войскам удалось уничтожить два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин и столько же автомобилей противника.

Из артиллерии неприятель потерял три САУ, включая две «Богданы». Он утратил два орудия полевой артиллерии и восемь минометов. Также сообщается, что ВСУ лишились пункта управления беспилотников и двух складов с боеприпасами.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что экипаж российского вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику боевиков в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.