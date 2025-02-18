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Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику боевиков в курском приграничье

Летчики выполнили пуск ракет по заданным координатам, поддерживая подразделения группировки войск «Север».
2025-02-18 10:32:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация ВКС России громит противника в приграничном районе Курской области. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ и неприятельскую бронетехнику. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечено, что летчики поддерживали подразделения группировки войск «Север». Они нанесли удар авиационными ракетами, целясь по заранее заданным координатам. Уничтожение намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Применив вооружение, экипаж тут же выполнил противоракетное маневрирование. При этом вертолет находился на предельно малой высоте, добавили в российском оборонном ведомстве. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет украинских ПЗРК. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-35М сровнял с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Помимо этого, в МО РФ уточнили, что летчики также уничтожили находившихся там боевиков ВСУ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #приграничье
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