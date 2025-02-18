Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Ямполовка на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий.

Подразделения группировки за сутки нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка (Харьковская область), Свердловка, Новолюбовка (ЛНР), Колодези (ДНР).

Всего же за сутки в зоне ответственности группировки враг ВСУ потерял более 205 боевиков. Также противник лишился двух бронетранспортеров М113 американского производства, восьми автомобилей и пяти орудий полевой артиллерии - из этого количества четыре единицы было произведено в странах НАТО. Помимо этого, удалось уничтожить боевую машину РСЗО «Град», станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры установки флага РФ в населенном пункте Ясеновое на территории ДНР. Огневые точки и укрепленные позиции врага удалось уничтожить танкистам и бойцам штурмовых подразделений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Никоалй Баранов.