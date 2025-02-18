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В ГД объяснили важность бесплатного обучения по рабочим специальностям

Бесплатным обучение станет по тем направлениям подготовки, которые нужны государству.
Виктория Бокий 2025-02-18 12:15:04
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress

Рабочим профессиям обучают по большей части в колледжах и техникумах, где, как в вузах, следят за количеством бюджетных мест по разным направлениям подготовки. Однако не всем желающим хватает бюджетных мест. Из-за этого им приходится выбирать обучение на коммерческой основе. Но, в соответствии с Конституцией РФ, среднее профессиональное образование является общедоступным и бесплатным. О том, что будет происходить, если обучение рабочим специальностям сделают бесплатным, рассказал «Звезде» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

По словам собеседника телеканала, в случае принятия такого предложения Министерству просвещения РФ при планировании контрольных цифр приема будет необходимо предусмотреть увеличение числа бюджетных мест по востребованным для государства специальностям.

«В соответствии с Конституцией РФ, среднее профессиональное образование является общедоступным и бесплатным. Это значит, что после 9-го или 11-го класса, поступая в СПО, выпускник школы может рассчитывать на прохождение обучения бесплатно», - сказал Александр Мажуга.

Однако обучение не по всем направлениям подготовки будет бесплатным, а только по тем, которые сегодня нужны государству, подчеркнул парламентарий.

Зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко поделилась, что сейчас обсуждаются разные варианты подходов к подготовке рабочих кадров.

«Считаю, что обучение на бесплатной основе - необходимая, но недостаточная мера. Надо повышать для студентов и другие меры поддержки: гарантии трудоустройства, повышенные стипендии от работодателя, возможность оплачиваемых стажировок и другие», - поделилась мнением специалист.

По словам собеседницы телеканала, все эти действия направлены на то, чтобы удовлетворить спрос на рабочие профессии в строительной, транспортной отрасли и промышленности.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты выдвинули ряд предложений в сфере образования, среди которых - сделать обучение по рабочим специальностям бесплатным и гарантировать выпускникам трудоустройство.

#образование #депутаты #госдума #наш эксклюзив #бесплатное образование #рабочие профессии
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