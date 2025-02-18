В ГД предложили сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям

В Госдуме предложили сделать бесплатным образование по рабочим специальностям. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Также предлагают обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии.

Помимо этих двух предложений, выдвинут и ряд других в сфере образования. Так, планируется разработка новых мер по сбалансированной учебной и воспитательной нагрузке на школьников, закрепление ключевой роли учителя, создание благоприятных условий для работы педагога, рассмотрение решений в области оплаты труда педагогов, определение нового формата начального профессионального образования, проведение переподготовки и повышение квалификации педработников только в государственных и муниципальных организациях.

Для реализации последнего предложения депутаты подготовили законопроект, который планируют рассмотреть в марте.