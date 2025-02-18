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Замминистра обороны Фомин встретился с послом Индии

Стороны подписали соглашение, которое упрощает взаимодействие между оборонными ведомствами двух стран.
2025-02-18 11:24:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с послом Индии Винаем Кумаром. Об этом сообщило Минобороны России. 

Отмечено, что стороны подписали двустороннее межправительственное соглашение.

Это соглашение, как добавили в российском оборонное ведомстве, упрощает взаимодействие между оборонными странами Индии и России при организации совместных мероприятий. 

В ходе общения Фомин и Кумар отметили важность этого документа для дальнейшего взаимодействия в области обороны. Также стороны подтвердили нацеленность на последовательное укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, что Александр Фомин вручил награды участникам специальной военной операции в госпитале имени Бурденко. Он подчеркнул, что их подвиг не должен быть забыт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #Индия #Александр Фомин #встреча
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