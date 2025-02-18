Военнослужащие МТО обеспечили комфорт бойцов на передовой

Министерство обороны России опубликовало кадры непрерывного материально-технического обеспечения подразделений общевойсковой армии группировки войск «Север», выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Видео приурочено ко Дню продовольственной и вещевой служб Вооруженных сил РФ, который отмечается сегодня, 18 февраля.

Специалисты вещевой службы ежедневно обеспечивают военнослужащих обмундированием. В базовых районах развернуты полевые склады, где выдается полевая форма одежды и обувь.

Для поддержания гигиены на передовой организованы мобильные передвижные прачечные, стационарные и заглубленные пункты стирки, где можно привести в порядок обмундирование. Также сооружены полевые бани с полноценными парилками, где бойцы могут помыться после выполнения боевых задач. Военнослужащим, находящимся на переднем крае, выдаются комплекты сухого душа и влажные салфетки.

Российское оборонное ведомство также опубликовало кадры награждения военнослужащих вещевой службы, отличившихся в ходе выполнения задач. Эти люди остаются «невидимым фронтом», создавая условия, необходимые для эффективной работы бойцов.

Материально-техническое обеспечение играет важную роль в зоне СВО. От бесперебойной работы тыла зависит боеспособность подразделений, своевременное снабжение продовольствием, обмундированием и средствами личной гигиены. В современных условиях службы МТО адаптируются к боевой обстановке, развертывая прачечные, пункты питания и санитарные комплексы, что позволяет обеспечивать бойцов даже в самых сложных условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.