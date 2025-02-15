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Бойцы МТО организовали сеть мобильных пунктов заправки под Херсоном

Подразделения МТО наладили цепочку доставки топлива для подразделений, которые ведут боевые действия вдоль левого берега Днепра.
2025-02-15 07:33:17
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские десантники развернули сеть мобильных пунктов заправки и транспортировки топлива в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) ВДВ из состава группировки войск Днепр в ходе проведения спецоперации в Херсонской области в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению войск», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что специалисты службы ГСМ гвардейского десантно-штурмового соединения развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств. Доставка топлива осуществляется, прежде всего, для подразделений, которые непосредственно ведут боевые действия вдоль левого берега Днепра.

Ранее сообщалось, что военнослужащие службы горючего показали разработанные мобильные пункты заправки на базе багги.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВС РФ #мобильные пункты #Херсонская область #заправка топливом
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