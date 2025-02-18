Расчет «Гиацинта» группировки «Юг» накрыл огнем укрепления ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчета буксируемого орудия «Гиацинт-Б» отдельной артиллерийской бригады группировки войск «Юг».

В описании к видео сказано, что в рамках ведения контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожают выявленные огневые позиции артиллерии ВСУ, а также бьют по укрепленным опорным пунктам, долговременным огневым точкам и поражают тяжелую бронетехнику противника. Для разрушения бетонных укрытий применяются 152-мм боеприпасы, обладающие высокой мощностью и способностью пробивать укрепления.

На опубликованных кадрах показано, как расчет производит необходимые вычисления, наводит орудие и ведет огонь. Корректировка стрельбы осуществлялась беспилотными летательными аппаратами, которые в реальном времени фиксировали точность попаданий.

На видео также демонстрируется маскировка орудия, которое скрыто под маскировочными сетями для защиты от обнаружения с воздуха.

«Гиацинт-Б» - 152-мм буксируемое орудие, обладающее высокой дальностью стрельбы. В ходе СВО активно применяется для уничтожения укрепленных объектов, контрбатарейной борьбы и подавления артиллерии противника. Использование БПЛА для наведения и корректировки огня позволяет артиллерийским подразделениям повышать точность ударов и оптимизировать расход боеприпасов, минимизируя затраты времени на пристрелку целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.