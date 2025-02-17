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Politico: в ЕС бьют тревогу из-за стремительных действий фон дер Ляйен

В Евросоюзе возникла «проблема доверия» из-за масштабных и быстрых решений главы ЕК, которые принимаются за спинами чиновников ЕС.
Елизавета Кондрикова 2025-02-17 15:49:24
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

В Евросоюзе обеспокоены масштабными и стремительными действиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по «упрощению» норм ЕС в рамках борьбы с бюрократией и бумажной волокитой в объединении. Речь идет о «проблеме доверия» в ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Когда мы движемся так быстро, как мы можем быть уверены, что делаем все правильно?» - приводит издание слова источника.

В блоке недовольны тем, что «сводится на нет» предыдущая многолетняя работа, отмечает Politico. В частности, речь идет о достижениях в области «зеленой» повестки.

Отдельно в ЕС бьют тревогу из-за секретности, почти никто из чиновников не был проинформирован о действиях фон дер Ляйен. О них узнали из официальной речи, несмотря на то что решения главы ЕК непосредственно затрагивают их работу, отмечает издание.

Напомним, ранее в Евросоюзе уже выражали недовольство из-за односторонних действий фон дер Ляйен. Всплеск критики возник на фоне подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR).

#в стране и мире #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #глава Еврокомиссии #бюрократия
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