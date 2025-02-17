Экипаж Ми-35М сровнял с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта, а также боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ми-35М.

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по прикрытию подразделений группировки войск «Север». Они нанесли удар авиационными ракетами. Уничтожение намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетное маневрирование, находясь на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, чтобы не позволить украинским боевикам поразить себя с помощью ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М ликвидировал украинских боевиков в курском приграничье. Неприятель пытался прятаться в лесистой местности, но был обнаружен и в итоге уничтожен авиационными ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.