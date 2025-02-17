МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ми-35М сровнял с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Летчики поддержали подразделения группировки войск «Север» авиаударом.
2025-02-17 15:24:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта, а также боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ми-35М.

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по прикрытию подразделений группировки войск «Север». Они нанесли удар авиационными ракетами. Уничтожение намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетное маневрирование, находясь на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, чтобы не позволить украинским боевикам поразить себя с помощью ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М ликвидировал украинских боевиков в курском приграничье. Неприятель пытался прятаться в лесистой местности, но был обнаружен и в итоге уничтожен авиационными ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #вертолет #ми-35м #Курская область #армейская авиация #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 