Бойцы рассказали, какой ценой далось освобождение Авдеевки год назад

В годовщину освобождения Авдеевки в ДНР военнослужащие группировки войск «Центр» вспомнили о боях за город. Ровно год назад ценой неимоверных усилий населенный пункт был освобожден.

«Здесь было все залито в бетоне, с каждой стороны дороги бетонные плиты, семь колец обороны было у противника, пулеметы. По нам били в упор, но мы оказались точнее, хитрее и выносливее», - рассказал заместитель командира батальона, лейтенант Артем Алексенцев.

Продвигаясь по улицам Авдеевки, штурмовики тогда заняли круговую оборону в четырех домах. ВСУ пытались выбить наших военнослужащих, накатываясь на них раз за разом, применяя танки и БМП.

«Пришлось держать круговую оборону, отрезать противника. Танк в упор нас разбирал, "Баба-Яга" прилетала и пыталась нас закидать, слава Богу тогда никто не пострадал», - вспомнил Алексенцев.

Продвигаясь по городу, бойцы подразделения под командованием лейтенанта Артема Алексенцева, первыми подняли флаг Российской Федерации на администрацией города Авдеевка.

«Здесь стоял козырек, окон уже не было, вот тут стояли украинские флаги, мы забрались на второй этаж, сняли их и поставили наши флаги, которые доставили нам с помощью БПЛА», - отметил замкомандира батальона.

Напомним, в результате наступательных действий от боевиков киевского режима была освобождена территория площадью около 32 квадратных километров. Потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более 1 500 военнослужащих.

Отличившихся в боях за Авдеевку военнослужащих удостоили государственных наград. За проявленное мужество и героизм в ходе ведения боевых действий высокого звания - «Герой Российской Федерации» были удостоены 13 бойцов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.