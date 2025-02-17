МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы рассказали, какой ценой далось освобождение Авдеевки год назад

В результате активных наступательных действий была освобождена территория площадью 32 квадратных километра.
2025-02-17 06:50:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В годовщину освобождения Авдеевки в ДНР военнослужащие группировки войск «Центр» вспомнили о боях за город. Ровно год назад ценой неимоверных усилий населенный пункт был освобожден.

«Здесь было все залито в бетоне, с каждой стороны дороги бетонные плиты, семь колец обороны было у противника, пулеметы. По нам били в упор, но мы оказались точнее, хитрее и выносливее», - рассказал заместитель командира батальона, лейтенант Артем Алексенцев.

Продвигаясь по улицам Авдеевки, штурмовики тогда заняли круговую оборону в четырех домах. ВСУ пытались выбить наших военнослужащих, накатываясь на них раз за разом, применяя танки и БМП.

«Пришлось держать круговую оборону, отрезать противника. Танк в упор нас разбирал, "Баба-Яга" прилетала и пыталась нас закидать, слава Богу тогда никто не пострадал», - вспомнил Алексенцев.

Продвигаясь по городу, бойцы подразделения под командованием лейтенанта Артема Алексенцева, первыми подняли флаг Российской Федерации на администрацией города Авдеевка.

«Здесь стоял козырек, окон уже не было, вот тут стояли украинские флаги, мы забрались на второй этаж, сняли их и поставили наши флаги, которые доставили нам с помощью БПЛА», - отметил замкомандира батальона.

Напомним, в результате наступательных действий от боевиков киевского режима была освобождена территория площадью около 32 квадратных километров. Потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более 1 500 военнослужащих.

Отличившихся в боях за Авдеевку военнослужащих удостоили государственных наград. За проявленное мужество и героизм в ходе ведения боевых действий высокого звания - «Герой Российской Федерации» были удостоены 13 бойцов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #штурм #ДНР #ВСУ #Авдеевка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 