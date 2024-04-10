Бойцы ЦВО сообщили новые подробности освобождения Авдеевки

Под прикрытием авиации, бесшумно, след в след, общаясь только жестами, мотострелки Центрального военного округа оттачивают навыки штурма. Атаковать внезапно, застать врага врасплох - вот гарантия успеха, подчеркивает командир батальона с позывным Бес. Бойцы его подразделения одни из первых с севера прорывали укрепленные рубежи обороны боевиков во время освобождения Авдеевки.

«Тактика постоянного давления была, то есть мы не останавливались ни на минуту. Постоянно наступали, наступали, наступали. По сути многие позиции мы взяли тупо на плечах противника. То есть они туда забегали, следом сразу наши забегали. Эффект неожиданности и высокая скорость наших подразделений», - рассказывает Бес.

По его словам, меньше, чем за сутки, его батальон продвинулся вглубь на два километра, перемещаясь очень быстро. После этого бойцы начали работать по флангам и тылу.

На видео попали кадры работы российского миномета 2С12 «Сани», снятые самими бойцами. В то время как в небе курсируют вражеские дроны, расчет, рискуя жизнью, продолжает оказывать огневую поддержку пехоте. В это же время Бес со своими товарищами штурмует здание, где засел противник.

«Они держали очень сильно перекресток. Четыре дома по дорогам у перекрестка, и там сидела группировка. Порядка пяти пулеметчиков и несколько снайперов сидели. То есть их пулеметчики держали открытые местности, а снайпера работали по домам. Было тяжело. Бойцы справились», - поделился командир батальона.

По боевикам наши войска работали, что называется, из всех стволов: авиация, артиллерия, танки. Штурмовики брали под контроль одно здание за другим.

Командир взвода Кузбасс рассказывает, что противник тоже вел плотный огонь. При этом наносил удары даже по группам эвакуации раненых, среди которых были и мирные жители. А сам командир взвода не раз рисковал жизнью, спасая людей. Он рассказал о том напряженном моменте, когда ему приходилось эвакуировать раненых под наблюдением украинских дронов, которые могли нанести удар в любой момент.

«Когда у нас первую группу затрехсотило, получается птичка была, сброс птички. Опять же миномет пришел. И у нас всю группу почти сразу триста. Соответственно над нами висело много, много дронов. Они сопровождал. И такой момент: птичка над тобой, ты несешь раненого и понимаешь, что в любой момент она может сбросить что-то прямо на нас», - поделился Кузбасс.

Авдеевка уже почти два месяца находится под контролем российских военнослужащих. Город освобожден, но еще не безопасен. На улицах каждый день работают наши саперы, а штурмовые отряды движутся дальше, уже к северо-западу от города. Важный и безусловный стратегический успех в Авдеевке запомнится нашим бойцам надолго. Многие их них, как и сам комбат, удостоены Орденов Мужества и других наград.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах восстановить жилье в Авдеевке. Власти уже определили 19 многоквартирных домов, которые будут восстанавливать.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.