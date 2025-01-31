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ПВО сбила 49 дронов врага над территорий РФ

Российские системы ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ, больше всего в Ростовской области - 25 БПЛА.
Никита Матосов 2025-01-31 07:52:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За ночь системы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников над российской территорией. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Из них 25 БПЛА сбили над Ростовской областью, восемь - над Волгоградской, шесть - над Курской областью, четыре - над Ярославской областью», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что по два беспилотника сбили над территориями Белгородской и Воронежской областей и Краснодарского края.

Ранее ПВО России уничтожила 17 дронов украинских вооруженных сил за два часа - с 19.50 до 22.00 по московскому времени. Один беспилотник был сбит в Курской области, по два дрона уничтожены над Крымом, а также над Белгородской и Воронежской областями.

#Минобороны РФ #беспилотники #ВСУ #дроны #средства пво
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