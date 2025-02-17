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В СК рассказали об охоте иностранных кураторов на россиян в Сети

Подобные преступления расследуются в Татарстане, Белгородской, Волгоградской, Кировской областях и ряде других регионов.
Ян Брацкий 2025-02-17 09:32:02
© Фото: Следственный комитет РФ © Видео: Следственный комитет РФ

Количество уголовных дел о преступлениях террористического характера в прошлом году выросло на 40%. Такую статистику озвучили в Следственном комитете РФ. В суды были направлены 429 производств.

По данным следствия, чаще всего потерпевших заставляют пойти на противоправные действия путем обмана в сети Интернет.  

«Под различными предлогами злоумышленники понуждают людей к совершению поджогов на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порче автомобилей», - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Между тем такие действия могут квалифицироваться как теракт или диверсия. Организаторы подобных преступлений всегда выходят сухими из воды, так как находятся за границей. За все отвечают исполнители, зачастую это молодые люди или пенсионеры.

В Следственном комитете РФ призвали граждан быть бдительными, помнить о суровой ответственности за подобные преступления.

#Теракт #Диверсия #интернет #СК РФ #поджоги
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