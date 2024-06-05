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Заставлявшие подростков поджигать релейные шкафы под Москвой получили сроки

Два диверсанта получили 17 лет и 22 года тюремного заключения за организацию и принуждение подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге в Подмосковье.
Дарина Криц 2024-06-05 14:10:58
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Двое диверсантов, принуждавшие подростков делать поджоги релейных шкафов на железной дороге в Московской области, получили уголовные сроки. Согласно решению Второго западного окружного военного суда, они получили 17 лет и 22 года 3 месяца колонии.

Как уточнили в суде РИА Новости, первые годы осужденные пробудут в тюрьме, после чего их этапируют в колонию строгого режима. Также диверсанты выплатят штраф в размере 320 тысяч рублей по иску РЖД.

«Суд приговорил Евгения Заичкина к 17 годам лишения свободы, а Кирилла Горькова - к 22 годам и 3 месяцам», - приводит агентство информацию суда.

Их признали виновными в создании диверсионного сообщества, организации диверсий и вовлечении в особо тяжкое преступление лиц, не достигших совершеннолетия.

Заичкин и Горьков, получая задания спецслужб Украины, шантажировали несовершеннолетних и заставляли их поджигать объекты железной дороги в Наро-Фоминском районе Московской области, фиксируя это на мобильный телефон.

В январе 2023 года ФСБ РФ задержала подростков, повредивших железнодорожные пути по заданию из Telegram. За денежное вознаграждение по заданию неизвестного через мессенджер они повреждали железнодорожные пути на Курском направлении.

#в стране и мире #диверсии #Железная дорога #суд #поджоги #уголовный срок #релейные шкафы
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