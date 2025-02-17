МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вэнс удивился словам телеведущей о связи холокоста и свободы слова

Джей Ди Вэнс назвал интервью главы Госдепа США с ведущей CBS «безумным обменом репликами».
Ян Брацкий 2025-02-17 02:41:24
© Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress

Вице-президент США Джей Ди Вэнс удивился предположению телеведущей канала CBS о том, что свобода слова могла привести к геноциду. Такое предположение она сделала во время интервью с госсекретарем Марко Рубио.

Во время беседы ведущая попросила Рубио прокомментировать речь вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что свобода слова привела к холокосту. Рубио отметил, что в гитлеровской Германии такой свободы как раз не было.

«Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?», - написал Вэнс в соцсети Х.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проходит в одноименном городе Германии. В этом году она проводилась с 14 по 16 февраля. Мероприятие собирает политиков, дипломатов, военных, которые обсуждают вопросы внешней политики и различные кризисы, а также международные вызовы.

Россию в этом году на конференцию не пригласили, рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Приглашения Москва не получает с момента начала спецоперации на Украине.

#сша #Холокост #свобода слова #геноцид #Марко Рубио #джей ди вэнс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 