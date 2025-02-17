Вэнс удивился словам телеведущей о связи холокоста и свободы слова

Вице-президент США Джей Ди Вэнс удивился предположению телеведущей канала CBS о том, что свобода слова могла привести к геноциду. Такое предположение она сделала во время интервью с госсекретарем Марко Рубио.

Во время беседы ведущая попросила Рубио прокомментировать речь вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что свобода слова привела к холокосту. Рубио отметил, что в гитлеровской Германии такой свободы как раз не было.

«Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?», - написал Вэнс в соцсети Х.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проходит в одноименном городе Германии. В этом году она проводилась с 14 по 16 февраля. Мероприятие собирает политиков, дипломатов, военных, которые обсуждают вопросы внешней политики и различные кризисы, а также международные вызовы.

Россию в этом году на конференцию не пригласили, рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Приглашения Москва не получает с момента начала спецоперации на Украине.