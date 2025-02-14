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Захарова: представителей России не будет на Мюнхенской конференции

Дипломат Захарова заявила, что представителей российского МИД на конференции также не будет.
Глеб Владовский 2025-02-14 13:48:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что с момента начала проведения СВО на территории Украины Россия не получала приглашений на эти конференции.

«Это решение было принято несколько лет назад. Это политизированное странное решение», - сказала она на брифинге.

Напомним, что в четверг, 13 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что представители РФ, Украины и США встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь советник украинского лидера Дмитрий Литвин сообщил, что Киев не будет вести переговоры с представителями РФ на конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

#Россия #Мария Захарова #МИД РФ #Мюнхенская конференция
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