Захарова: представителей России не будет на Мюнхенской конференции

Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что с момента начала проведения СВО на территории Украины Россия не получала приглашений на эти конференции.

«Это решение было принято несколько лет назад. Это политизированное странное решение», - сказала она на брифинге.

Напомним, что в четверг, 13 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что представители РФ, Украины и США встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь советник украинского лидера Дмитрий Литвин сообщил, что Киев не будет вести переговоры с представителями РФ на конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.