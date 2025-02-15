Корабли ВМФ прибыли в Индонезию для участия в учении «Комодо-2025»

Отряд кораблей ВМФ России прибыл на рейд острова Бали для участия в многостороннем военно-морском учении «Комодо-2025». Российские корветы «Резкий» и «Алдар Цыденжапов» и сопровождающий их средний морской танкер (СМТ) «Печенга» преодолели более 4 000 морских миль от главной военно-морской базы ТОФ до берегов Индонезии.

Оказавшись на якорной стоянке, российские моряки подняли флаги РФ и Индонезии. Ожидается, что в мероприятии примут участие боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 государств, в том числе из США, Китая, Великобритании, Франции, Японии и Индии.

Торжественная церемония открытия учения состоится в воскресенье 16 февраля. Российскую делегацию на нем возглавит заместитель Главнокомандующего ВМФ России Владимир Воробьев.

Ранее экипажи корветов ТОФ показали свою подготовку к международным учениям. Также штурман Ка-27ПЛ, который размещен на борту одного из корветов, рассказал об особенностях модернизированной версии вертолета.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.