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Корабли ВМФ прибыли в Индонезию для участия в учении «Комодо-2025»

Уже 16 февраля состоится торжественная церемония открытия международного учения «Комодо-2025».
Олег Лавров 2025-02-15 05:52:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отряд кораблей ВМФ России прибыл на рейд острова Бали для участия в многостороннем военно-морском учении «Комодо-2025». Российские корветы «Резкий» и «Алдар Цыденжапов» и сопровождающий их средний морской танкер (СМТ) «Печенга» преодолели более 4 000 морских миль от главной военно-морской базы ТОФ до берегов Индонезии.

Оказавшись на якорной стоянке, российские моряки подняли флаги РФ и Индонезии. Ожидается, что в мероприятии примут участие боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 государств, в том числе из США, Китая, Великобритании, Франции, Японии и Индии.

Торжественная церемония открытия учения состоится в воскресенье 16 февраля. Российскую делегацию на нем возглавит заместитель Главнокомандующего ВМФ России Владимир Воробьев.

Ранее экипажи корветов ТОФ показали свою подготовку к международным учениям. Также штурман Ка-27ПЛ, который размещен на борту одного из корветов, рассказал об особенностях модернизированной версии вертолета.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВМФ #тоф #индонезия #Учение #комодо-2025
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