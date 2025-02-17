РФ расторгла соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море

Россия отменила действие соглашения с Украиной от 2012 года, которое регламентировало обеспечение безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина появилось сегодня, 17 февраля, на официальном портале правовой информации.

Решение было принято на основании ФЗ 37 «О международных договорах РФ», говорится в документе. Отмечается, что украинскую сторону о расторжении соглашения уведомит МИД России.

Напомним, в январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Азовское море является внутренним морем России.