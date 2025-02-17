Ежедневно волонтеры оказывают помощь жителям курского приграничья. Они развозят еду и медикаменты тем, кто остался или вернулся в свои дома. Работать приходится, рискуя своей жизнью. Украинские националисты регулярно бьют по населенным пунктам и мирным людям.

«Сегодня очень напряженно. Обстрелы были уже дважды. Прилетов 10. Опасно, но там же мирные. Их нужно кормить, за ними нужно присматривать», - указывает руководитель волонтерской группы Мария Скроб.

Мария родом из Кореневского района. Когда в августе прошлого года боевики вторглись в Курскую область, она эвакуировала мирных жителей. Вместе с другими волонтерами под обстрелами вывезла почти 700 человек, но своих родителей не успела.

«Они были убиты. Впоследствии их дом был подорван. Они были в оккупации больше месяца. Когда село освободили, туда заехали на эвакуацию и увидели, что дом разрушен», - рассказывает она.

Вдоль обочин можно встретить десятки сожженных машин. На них мирные жители пытались эвакуироваться. ВСУ расстреливали колоны.

«Брат мой занимался вывозом гражданских. Его машину обстреляли сначала с автоматов. И добили с РПГ», - вспоминает волонтер Роман Малеев.

Сейчас российские военнослужащие продолжают вытеснять националистов. За сутки они уничтожили более 300 боевиков, четыре танка, в том числе американский Abrams.