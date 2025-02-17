Украина навсегда потеряла Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации. Он подчеркнул, что новые условия окончания конфликта будут гораздо хуже для Киева, чем условия Минских договоренностей.

«Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России», - сказал дипломат.

Он добавил, что исполнять будущие договоренности с Россией должна новая украинская власть, которая будет искренне заинтересована в этом и сформируется по итогам выборов. При этом, подчеркнул постпред, европейские страны недоговороспособны и не могут участвовать в урегулировании конфликта.

Напомним, Василий Небензя также заявил, что будущая Украина должна быть внеблоковой и демилитаризованной.