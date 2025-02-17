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Стармер: Британия готова разместить войска на Украине

При необходимости Великобритания пойдет на такой шаг в целях обеспечения гарантий безопасности страны, добавил премьер.
Ирина Егорова 2025-02-17 02:01:18
© Фото: Charlie Perham Keystone Press Agency Globallookpress

Великобритания заявила о готовности разместить свои войска на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер. На такой шаг Британия пойдет только в случае необходимости для обеспечения гарантий своей безопасности.

«Заявление премьер-министра окажет давление на европейских лидеров, заставляя их сделать то же самое на саммите в Париже», — пишет The Telegraph.

Он уточнил, что страна уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года.

В прошлом году у Британии было иное мнение - по словам, министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, он не считает необходимым отправку западных войск на Украину. Он считает, что нужно придумывать другие способы помощи. 

Вопрос отправки европейских военных на Украину обсуждался в Париже в конце февраля 2024 года с участием представителей 20 западных стран. Как отметил тогда президент Франции Эммануэль Макрон, прийти к консенсусу по этому поводу не удалось, но в будущем такого сценария исключать нельзя.

В Кремле тогда напомнили, что появление на Украине иностранных военных может привести к непоправимым последствиям.

#войска #Украина #Британия #военная помощь #кир стармер
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