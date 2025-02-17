Служба ГСМ группировки «Юг» доставила на передовую проверенное горючее

Подразделения подвоза горюче-смазочных материалов (ГСМ) 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в дневное и ночное время суток обеспечивают заправку техники, задействованной нашими бойцами на передовой. Перед отправкой на линию соприкосновения каждая партия топлива проходит строгий контроль.

Как сообщает Министерство обороны России, специалисты службы горючего берут пробы, замеряют плотность и температуру, гарантируя соответствие стандартам. Только после проверки ГСМ направляются в подразделения.

Работа ведется в любую погоду, несмотря на повышенные риски, связанные с приближением к линии соприкосновения. Топливозаправщики являются приоритетными целями для противника. Для защиты техники на заправщиках установлены средства РЭБ, предназначенные для подавления беспилотников ВСУ.

Кроме того, организованы посты воздушного наблюдения, а военнослужащие, которые несут дозор, имеют при себе автоматическое оружие и дробовики для борьбы с дронами. Маршруты движения и точки заправки постоянно меняются, чтобы исключить возможность слежки и атак ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.