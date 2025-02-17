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Песков объяснил освобождение американца с наркотическими мармеладками

Ранее в аэропорту Внуково задержали гражданина США с мармеладками с каннабисом в багаже, ему грозило до 10 лет лишения свободы.
Елизавета Кондрикова 2025-02-17 18:52:44
© Фото: moscowcourts, Telegram

Освобождение гражданина США Байерса Калоба Уэйна, которого ранее задержали в аэропорту Внуково с мармеладными конфетами с каннабисом в багаже, можно связать с нормализацией отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что во вторник как раз удастся поговорить о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений, соответственно, те или иные события как раз можно рассматривать в этом ключе», - сказал он в ходе брифинга.

Имеется в виду встреча между представителями РФ и США в Эр-Рияде, запланированная на вторник, 18 февраля. С российской стороны в столицу Саудовской Аравии прибудут глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Американца задержали в столичном аэропорту 7 февраля, против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 о контрабанде наркотических веществ в значительном размере. Сам задержанный объяснял перевозку подобных конфет «показаниями врача в США», в России ему грозило до 10 лет ареста.

#Россия #освобождение #сша #Дмитрий Песков #каннабис #Американец
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